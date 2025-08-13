TFF Yaka Kamerası Uygulamasını Duyurdu!

YAKA KAMERASI UYGULAMASI BAŞLIYOR

TFF tarafından yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk kez 8 Ağustos’ta oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçında denendiği belirtildi. TFF temsilcisi tarafından takılan yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kaydedildiği aktarıldı. 5 yıl süreyle saklanacak olan 7 stadyumda bu kameraların kurulumu tamamlandı. Ayrıca 4. hakemler tarafından da kullanılacak bu kameraların otomatik olarak çektiği sesli görüntü kayıtlarının da 5 yıl süreyle saklanacağı ifade edildi.

AÇIKLAMADA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

TFF’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı” denildi. Öte yandan, kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek uzun yıllardır Türkiye’de kullanılan ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Gaziantep Stadyumu’nda bu teknolojik kurulumlar tamamlandı.