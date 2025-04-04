TFF, ZTK’da Yeni Düzenlemeler Açıkladı. Yarı Finaller Tek Maç Olacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA YARI FİNAL FORMATI DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final maçlarının tek maç eleme usulüyle oynanacağını duyurdu. Bu değişiklik, kupanın heyecanını artırırken taraftarların “Ziraat Türkiye Kupası yarı final kuralları” ve “ZTK yarı final maç tarihleri” gibi aramalar yapmasına neden oluyor.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

TFF’nin yayınladığı 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’ne göre, hem çeyrek final hem de yarı final müsabakaları artık iki ayaklı yerine tek maç üzerinden oynanacak. Bu değişiklik, takımların tek bir karşılaşmada şansını zorlamasını sağlayarak kupanın dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray maçları yapılacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu karşılaşmaları kazanan takımlar, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselecek. Taraftarlar, bu kritik mücadelelerin tarihlerini ve statlarını merakla bekliyor.