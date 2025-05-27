Thodex Soruşturması: Faruk Fatih Özer’e Hapis Talebi

THODEX KURUCUSU YAKALANDI

Faruk Fatih Özer, Thodex adıyla bilinen kripto para borsası üzerinden birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’un Elbasan kentinde yakalandı ve Türkiye’ye geri teslim edildi. Tutuklandıktan sonra cezaevine gönderilen Özer hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Özer’in Arnavutluk’taki Elbasan Yerel Polis Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda yakalandığı ve sonrasında Türkiye’ye gönderildiği detaylandırıldı. Operasyon sırasında Özer’in üzerinde Adrian Popescu adına düzenlenmiş, kendi fotoğrafının bulunduğu bir kimlik kartı ve sürücü belgesi bulunduğu ifade edildi. Arnavutluk adli makamlarının talimatıyla belgeler üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

SAHTE BELGELERİ TESPİT EDİLDİ

Tiran Bilimsel Polis Enstitüsü tarafından hazırlanan 22 Şubat 2023 tarihli bilirkişi raporunda hem kimlik kartının hem de sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. İddianamede, Arnavutluk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 29 Eylül 2023 tarihinde Türkiye’ye devredildiği bilgisi yer aldı.

ÖZER’İN SAVUNMASI

Özer, savunmasında “Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum sürede bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Bana sormuş olduğunuz Adrian Popescu adına düzenlenmiş, üzerinde benim fotoğrafım olan Romen kimlik kartı ve Romen sürücü ehliyetini hiç görmedim” dedi. Kendisinin kaldığı adresten dışarı çıkmadığını belirterek, “Dolayısıyla bana sormuş olduğunuz Romen kimlik kartı ve sürücü ehliyetini hiç kullanmadım” ifadesinde bulundu. Özer, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

CEZASI BELLİ OLDU

Özer’in Arnavutluk’ta sahte kimlik ve ehliyet kullanarak suçu işlediği belirlendiği için ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

THODEX DAVASI HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde bir karar verilmişti. Özer’in ‘Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. Özer ayrıca ‘Bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla 135 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi.