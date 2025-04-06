Thomas Müller, Bayern Münih’ten Ayrılıyor. (Not: 6 Kelime Sınırına Uygun Olarak Kısaltılmıştır.)

THOMAS MÜLLER’İN BAYERN MÜNİH KARİYERİ SONA ERİYOR

Almanya Bundesliga’nın köklü kulübü Bayern Münih, efsane futbolcusu Thomas Müller ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Kulübün altyapısından yetişen ve tüm profesyonel kariyerini bu takımda geçiren 35 yaşındaki yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

MÜLLER’İN KAZANDIĞI TROFELER VE İSTATİSTİKLER

Thomas Müller, Bayern Münih formasıyla 12 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası ve 8 Almanya Süper Kupası kazandı. Ayrıca 2 kez Almanya Kupası ve 2010 Dünya Kupası’nda gol kralı oldu. 15 Ağustos 2008’de Hamburg karşısında ilk kez Bayern forması giyen Müller, 743 maçta 247 gol atarken 273 asist yaparak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MÜLLER’İN DUYGULU VEDA MESAJI

Kulübüyle geçirdiği 25 yılın sonuna geldiğini belirten Müller, duygusal bir açıklama yaptı:

“Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak. Bir veda olarak istediğim şey açık olmalı. Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar… Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih’e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

BAYERN BAŞKANINDAN MÜLLER İÇİN ÖVGİ DOLU SÖZLER

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, kulüp efsanesi için özel bir açıklama yaptı:

“Thomas Müller, Bavyera masal kariyerinin tanımıdır; Bavyera’da ve Bayern’de büyüdü. Ammersee’den Allianz Arena’ya, Asya ve Amerika’ya kadar. Hiç kimse daha fazla Bundesliga şampiyonluğu kazanmadı ve şu ana kadar toplamda 33 kupa çok şey anlatıyor. Bayern tarihindeki en seçkin kişiliklerden biri.”

BAYERN MÜNİH TARİHİNİN EFSANESİ

Thomas Müller, kulübün en çok forma giyen oyuncuları arasında yer alırken, kariyeri boyunca kazandığı kupalarla Bayern Münih tarihinin en başarılı futbolcularından biri olarak anılıyor. Taraftarların kalbindeki yeri ise hiçbir zaman değişmeyecek gibi görünüyor.