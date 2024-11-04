“Thomas Reis: Samsunspor’un Galibiyet Gururu”

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında ONVO Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, kazanılan bu maçın kesinlikle hak edilmiş bir zafer olduğunu belirtti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

TAKIM PERFORMANSI

Reis, takımın sergilediği futbolun kalitesine dikkat çekerek, “Çok hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok iyi bir oyun sergiledik. Takım olarak iyi performans gösterdik.” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra kontra ataklarda daha iyi tercihler yapmaları gerektiğini de vurguladı. Son olarak, takımın sergilediği performanstan duyduğu gururu dile getirerek, “Ancak takımın göstermiş olduğu performanstan gurur duyuyorum.” dedi.