Thonotosassa Gölü’nde Özel Malikane Satışta

Florida’nın Thonotosassa Gölü kıyısında, içinde Oval Ofis’in birebir kopyası bulunan özel tasarım bir malikane satışa sunuluyor. Mülkün fiyatı 23,6 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Sağlık girişimcisi Tom Simpson ve eşi June tarafından 2012 yılında yaptırılan bu özel mülk, özellikle Oval Ofis’in 88 metrekarelik kopyasıyla dikkat çekiyor. Oval odada, Beyaz Saray’daki ünlü Resolute Masası’nın replikası da bulunuyor.

AMERİKAN TARİHİNİ YANSITAN DEKORASYON

Mülk, çiftin Amerikan tarihine ve Major League Baseball’a olan tutkusunu yansıtan bir tasarımla dekore edilmiş. Beyzbol temalı oda, özel bir halıyla kaplı olup eski Yankee Stadyumu koltukları ve Atlanta Braves’e ait hatıralar içeriyor. Yaklaşık 150 bin dolara mal olan bu salon, 30-40 kişilik davetlerin düzenlendiği sosyal alan olarak tasarlanmış. Evin başka bir bölümünde yer alan “Walk of Fame” koridorunda ise The Beach Boys ve Aerosmith gibi sanatçılara ait imzalı gitarlar ile Tom Hanks, Elton John, Lady Gaga ve Cher ile anıları temsil eden zemin plakaları sergileniyor. Bu alan, çiftin tanıştığı ünlülerle olan bağlantılarını gözler önüne seriyor.

BÖLGENİN EN PAHALI SATIŞI OLACAK

Tom Simpson, 2024 yılında 79 yaşında Parkinson hastalığı ile mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. June, bu değerli anılarla dolu evi artık yaşamak istemeyerek satışa çıkardı. Mülk, Premier Sotheby’s International Realty tarafından satışa sunulmuş durumda. Tüm alan, tek parça ya da iki ayrı parsel halinde satın alınabiliyor: • 14 dönümlük ana konut: 18,9 milyon dolar • 8 dönümlük ek arazi (ahır ve sera dahil): 4,7 milyon dolar. Eğer satış gerçekleşirse, 2021 yılında 22,5 milyon dolara satılan evi geçerek Tampa bölgesindeki en yüksek konut satışı olacak.