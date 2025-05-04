Thonotosassa Gölü’nde Tasarım Malikane Satışta. Mülk Fiyatı 23,6 Milyon Dolar

Florida’nın Thonotosassa Gölü kıyısında yer alan bir özel tasarım malikane, içinde Oval Ofis’in bire bir kopyasını barındırarak satışa çıkıyor. Mülkün belirlenen fiyatı ise 23,6 milyon dolar. Sağlık girişimcisi Tom Simpson ve eşi June tarafından 2012 yılında inşa edilen bu mülk, özellikle içindeki 88 metrekarelik Oval Ofis kopyasıyla dikkat çekiyor. Oval odada, Beyaz Saray’daki ünlü Resolute Masası’nın bir replikası da yer alıyor.

AMERİKAN TARİHİNE DAMGA VURUYOR

Mülk, çiftin Amerikan tarihine ve Major League Baseball’a olan ilgisini yansıtan bir dekorasyona sahip. Beyzbol temalı odanın özel bir halıyla kaplandığı, eski Yankee Stadyumu koltukları ve Atlanta Braves’e ait hatıralarla donatıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 150 bin dolara mal olan bu salon, 30-40 kişilik davetlerin gerçekleştirilmesi için tasarlanmış sosyal bir alan olarak öne çıkıyor. Ayrıca, evin başka bir bölgesindeki “Walk of Fame” koridorunda, The Beach Boys ve Aerosmith gibi ünlü sanatçılara ait imzalı gitarlar ile Tom Hanks, Elton John, Lady Gaga ve Cher gibi isimlerin anılarını temsil eden zemin plakaları sergileniyor. Bu bölüm, çiftin tanıştığı ünlülerle olan bağlantılarını da gözler önüne seriyor.

BÖLGENİN EN PAHALI KONUT SATIŞI

Tom Simpson, 2024 yılında 79 yaşında Parkinson hastalığı ile mücadelesinin ardından hayata veda etti. Eşi June, zengin anılarla dolu bu evi artık yaşamak istemediğine karar vererek satışa çıkardı. Mülk, Premier Sotheby’s International Realty aracılığıyla satışa sunuldu ve tüm alan birlikte veya iki ayrı parsel halinde alınabiliyor: • 14 dönümlük ana konut: 18,9 milyon dolar • 8 dönümlük ek arazi (ahır ve sera dahil): 4,7 milyon dolar. Eğer bu satış gerçekleşirse, 2021 yılında 22,5 milyon dolara satılan evi geride bırakarak Tampa bölgesindeki en pahalı konut satışı olacak.