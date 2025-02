Thunderbolts: Super Bowl’da Yeni Fragman Geldi

THUNDERBOLTS FİLMİNİN FRAGMANI VE AFİŞİ YAYINLANDI

Marvel Studios, dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl maçında “Thunderbolts” filminin yeni fragmanını ve afişini tanıttı. Etkinlikte ayrıca Marvel, filmin müziklerini Son Lux’un bestelediğini de bildirdi. Üç üyeden oluşan deneysel müzik grubu, 2022’nin En İyi Film Müziği dalında Oscar® ve BAFTA adayı olan “Everything Everywhere All at Once” filminde de yapıtlarıyla büyük beğeni kazandı.

ALTERNATİF ANİ KAHRAMANLAR BİR ARADA

Marvel Studios’un “Thunderbolts” filminde alışılmışın dışında bir anti-kahraman grubu bir araya geliyor: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker. Valentina Allegra de Fontaine’in kurduğu ölümcül bir tuzağa düşen bu dışlanmış karakterler, geçmişlerinin karanlık kıyılarında yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkıyor. İzleyiciler, bu uyumsuz ekibin, kendilerini yok olmadan önce bir araya gelip kurtuluş arayışlarını takip edecek.

ÜNLÜ İSİMLER VE YENİ ROLLER

Filmde, Marvel Sinematik Evreni’ndeki rollerine dönen Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen ve Julia Louis-Dreyfus’a, evrenin yeni isimleri Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer ve Wendell Edward Pierce eşlik ediyor. “Thunderbolts” filmini Jake Schreier yönetiyor ve yapımcılığını Kevin Feige üstleniyor. Louis D’Esposito, Brian Chapek ve Jason Tamez, filmin baş yapımcıları olarak görev yapmakta.