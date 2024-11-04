THY 2024 Üçüncü Çeyrek Raporunu Yayınladı

2024 FİNANSAL TABLOLAR AÇIKLANDI

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı üçüncü çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bilgilere göre, THY 2024’ün ilk 9 ayında 88,9 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, şirketin 2023’ün aynı döneminde kaydettiği 69,5 milyar TL net kârın oldukça üzerinde yer aldı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK PERFORMANSI

THY, 2024 üçüncü çeyreği için 51,5 milyar TL net kâr bildirdi. Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 51,3 milyar TL net kâr açıklamıştı; bu da yıllık bazda sabit bir performansı işaret ediyor. Şirketin 2024 yılının ilk 9 ayında satışları ise 551,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemindeki 358,8 milyar TL’lik satış gelirine göre dikkate değer bir artış gösteriyor.

GÜÇLÜ BÜYÜME IVMESİ

THY’nin yalnızca 2024 yılı üçüncü çeyreğindeki satışları 221,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, THY’nin büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve hava yolu taşımacılığındaki güçlü konumunu devam ettirdiğini ortaya koyuyor.