More
Gündem

THY 2024 Üçüncü Çeyrek Raporunu Yayınladı

thy-2024-ucuncu-ceyrek-raporunu-yayinladi

2024 FİNANSAL TABLOLAR AÇIKLANDI

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı üçüncü çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bilgilere göre, THY 2024’ün ilk 9 ayında 88,9 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, şirketin 2023’ün aynı döneminde kaydettiği 69,5 milyar TL net kârın oldukça üzerinde yer aldı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK PERFORMANSI

THY, 2024 üçüncü çeyreği için 51,5 milyar TL net kâr bildirdi. Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 51,3 milyar TL net kâr açıklamıştı; bu da yıllık bazda sabit bir performansı işaret ediyor. Şirketin 2024 yılının ilk 9 ayında satışları ise 551,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemindeki 358,8 milyar TL’lik satış gelirine göre dikkate değer bir artış gösteriyor.

GÜÇLÜ BÜYÜME IVMESİ

THY’nin yalnızca 2024 yılı üçüncü çeyreğindeki satışları 221,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, THY’nin büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve hava yolu taşımacılığındaki güçlü konumunu devam ettirdiğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Erdem Şen’in Açıklaması, Hilmi Şen’in Ölüme Gidişi”

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen'i ve şoförünü öldüren Erdem Şen, işe alım vaadiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını açıkladı.
Gündem

Esenyurt’ta Terör Yandaşları Slogan Attı

DEM Partisi'nden görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına tepki gösteren terör örgütü yandaşları, sokaklarda protesto düzenleyip, sloganlar attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.