THY’den 2025 Aile Yılı İndirimi

HAVA YOLU İNDİRİMİ AİLELERİ DESTEKLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “2025 Aile Yılı” etkinlikleri dahilinde Türk Hava Yolları’nın yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sunacağını duyurdu. 2025 yılı boyunca aileler için geçerli olacak bu kampanyada, aynı rezervasyon kaydında yer alan ve aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 yolcu bu indirimden yararlanabiliyor.

AİLE YILI KAPSAMINDAKİ KAMPANYALAR

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın hazırlandığını ve uygulamaya sokulduğunu ifade etti. Aile Yılı’nda, tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetleneceğini belirtti. Göktaş, “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” ve “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” hedefleri doğrultusunda çeşitli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

İNDİRİM UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak,” şeklinde konuştu. Bu çabaların amacı ailelerin ekonomik yükünü azaltmak ve onların refahını artırmak.