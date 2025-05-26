THY’den Afrika için Yüzde 80 İndirim

ÖZEL KAMPANYA DUYURUSU

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Dünyanın farklı noktalarına aktarmasız uçuşlar gerçekleştiren THY, Afrika Günü’ne özel bir uçuş kampanyasını duyurdu.

İNDİRİM VE TARİHLER

25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşları için fiyatlarda yüzde 80’e varan indirimler sunuluyor. İstanbul’dan belirli uçuş noktalarına yapılan indirimli bilet fiyatları ise şu şekilde: Darüsselam 399 USD, Mauritius 515 USD, Cape Town 474 USD, Kahire 100 USD, Lagos 630 USD ve Nairobi 284 USD.

DETAYLAR İÇİN ERİŞİM

Kampanya kapsamındaki indirimli uçuş noktaları ve kontenjanlarla ilgili detaylara Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabiliyor.