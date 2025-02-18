THY’den Uçuş İptal Bildirimi: Kontrol Edin

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI UÇUŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiliyor. Türk Hava Yolları (THY), 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY’nin resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgilerde, “İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir” ifadeleri dikkat çekiyor.

GÜNCEL BİLGİ İÇİN UÇUŞ DURUMU SAYFASINI KONTROL EDİN

Yolcularına yönelik olarak yapılan açıklamada, uçuşlarla ilgili en güncel bilgilerin ulaşılabileceği yerin uçuş durumu sayfası olduğu belirtildi. Açıklamada, “Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz” denildi.

İPTAL OLAN UÇUŞLAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALIN

Yolcuların, iptal edilen uçuşlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili sayfayı kullanmalarının önemi vurgulandı. Hava koşullarının düzelme durumu ve uçuşların yeniden programlanması konusunda güncel bilgi almak için yolcuların THY ile iletişime geçmeleri öneriliyor.