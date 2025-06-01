Ticaret Bakanlığı, Emlak Fiyat Artışlarını Yasakladı!

GÜNCELLEMELER DUYURULDU

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaret yönetmeliğindeki yenilikleri sosyal medya üzerinden paylaştı ve “Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmıştır” ifadesini kullandı. Bakanlık, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturma çalışmaları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için sürekli olarak faaliyet gösterildiğini belirtti. Bu doğrultuda, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının sürekli takip edildiği ve piyasada dengeyi bozabilecek manipülatif fiyat artışları yaptığı belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı aktarıldı.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Yeni düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlarda yer alan taşınmazların sahipleri de idari yaptırımlarla karşılaşabilecek. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir.”

ŞEFFAFLIK VE DENGELİ PİYASA HEDEFİ

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerini korumak ve emlak sektöründe şeffaf, dengeli bir piyasa yapısını sürdürmek için gerekli bütün tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.