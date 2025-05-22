İSRAİL İLE TİCARETTE ARA VERİLDİ

İsrail’in soykırıma varan eylemlerinin artmasıyla Türkiye, enerji alanındaki ticareti ve mayıs ayında tüm ticari ilişkileri askıya aldı. Ancak buna karşın sosyal medya üzerinde, İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair yanıltıcı haberler dolaşmaya devam ediyor.

BAKANLIKTAN UYARILAR GELDİ

Ticaret Bakanlığı, bu konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 2 Mayıs 2024’ten itibaren Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin sıfıra indiği duyuruldu. Bakanlık, “Türkiye dünyada, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en yiğitçe mücadeleyi veren ülke” ifadesini kullandı. Haberin İngilizce orijinalinde Türkiye’nin adının geçmemesine rağmen, “Türkiye 2024’te İsrail ile ticareti devam ettiriyor” algısının oluşturulması ve bazı medya kuruluşlarının bunu desteklemesi, terör kaçkınlarının işbirliklerini gözler önüne serdiği vurgulandı. Bu yalanlarla daha güçlü bir şekilde mücadele edileceği ifade edildi.

İHRACAT RAKAMLARI DOĞRU DEĞİL

Türkiye’nin 7 Ekim 2023’ten 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan süreçte, İsrail ile ticaretini yüzde 30 oranında azalttığı belirtildi. Açıklamada, “Hükümetimizin kararıyla, ilk aşamada 9 Nisan 2024’te 54 başlık altında 1019 üründe İsrail’e ihracatı durdurmuştuk. 2 Mayıs 2024’ten itibaren Türkiye’den İsrail’e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durdurulmuştur” denildi. Haberde geçen 2024 yılına ait 2,8 milyar dolarlık Türkiye’den İsrail’e ihracat rakamı ise tamamıyla yanlış bulundu.

Türkiye-Filistin TİCARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca, “Türkiye-Filistin devleti protokolü” çerçevesinde özel bir kontrollü ticaret mekanizması oluşturulduğu kaydedildi. Filistin’e yapılan ihracatın 2024 yılı toplamında 797 milyon dolar olduğu belirtildi. Açıklamada, “Türkiye’nin, hükümetimizin İsrail’in soykırımlarına karşı aldığı politika ve tedbirleri itibarsızlaştırmak ve İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacı güttüğü açık” ifadesi yer aldı. Türkiye, 2022 verilerine göre, İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden feragat etti. Bu durum, masum Filistinlilerin desteklenmesi amacını taşımaktadır. Bakanlık, konuyla ilgili resmi ve istatistik verilerine dayanarak yapılan açıklamalara güvenilmesini, terör kaçkınlarının yalanlarına itibar edilmemesini vurguladı.