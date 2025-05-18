Ticaret Bakanlığı’ndan Aldatıcı Reklamlara Ceza

Ticaret Bakanlığı’na Bağlı Reklam Kurulu Denetimlerini Hızlandırıyor

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergiliyor. Bakanlık, tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerine hız vererek, mağduriyetleri önleme çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılının ilk beş ayına ait denetim sonuçları, kamuoyuyla paylaşıldı.

CEZA MİKTARLARI GÖZ DOLDURUYOR

Ocak-Mayıs döneminde, Kurul tarafından 736 dosya üzerinde değerlendirme yapıldı. Bu dosyalardan 661’i mevzuata aykırı bulunarak durdurma cezası aldılar. Mevzuata aykırı olarak belirlenen uygulamalara toplamda 125 milyon 281 bin 151 TL tutarında idari para cezası kesildi.

TOPLULUK SÜRECİNDEKİ DURUM

15 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen 357 sayılı toplantıda ele alınan 65 dosyanın 56’sı mevzuata aykırı bulundu. Bu dosyalar hakkında durdurma cezası verirken, toplam 10 milyon 495 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 dosyada tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla erişim engeli tedbiri alındı.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN CEZA UYGULAMALARI

Tüketici davranışlarını etkileyen tanıtımlar sebebiyle 6 firmaya yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası verildi. Bu firmalarla ilgili reklamlara erişim engeli kararları da uygulandı. Elektronik ticaret siteleri üzerindeki ürün sıralamaları ve kullanıcı yorumlarının manipülasyonuna yönelik dikkatli incelemeler yapıldı.

KARANLIK TASARIM İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Karanlık tasarım uygulamaları üzerine yürütülen incelemede, bazı abonelik sistemlerinin tüketicilere yanıltıcı bir şekilde sunulduğu belirlenmişti. Bu nedenle bir firmaya idari para cezası verildi ve uygulamanın durdurulmasına karar verildi.