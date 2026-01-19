Ticaret Bakanlığı’ndan E-Ticaret Denetimleri: Fahiş Fiyatlarla Savaş Başladı

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada, artan tüketici şikayetleri nedeniyle e-ticaret pazar yerlerindeki fiyat politikalarının detaylı bir incelemeye alındığını belirtti. Denetimlerin, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi ile birlikte yürütüldüğü vurgulandı.

DENETİMLERİN HIZLANMASI

Son dönemde yaşanan gelişmeler, kamuoyunda “e-ithalat” olarak tarafı tarafından bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi’ndeki mevzuat değişiklikleriyle bağlantılı. Bu değişiklik, 1 Şubat’tan itibaren bazı ürün gruplarında görülen anormal fiyat artışlarına neden oldu ve bu durum Ticaret Bakanlığı’na çok sayıda şikayet geldi. Bu sayede e-ticaret platformlarında satılan ürünlerin fiyat değişiklikleri detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı.

PAZAR YERLERİNE YÜKLENEN SORUMLULUKLAR

Yapılan denetimler sadece satıcılarla sınırlı kalmamaktadır. Bakanlık, e-ticaret pazar yerlerinden ilgili ürünlere dair satış verileri, faturalar ve geçmiş fiyat bilgilerinin talep edildiğini ifade etti. Bu şekilde, fiyat artışlarının nedeninin maliyet, döviz kurları veya tedarik gibi unsurlara dayalı olup olmadığını değerlendiriyor. Platformların, hem Bakanlığa işbirliğinde bulunma hem de kendi iç denetim mekanizmalarıyla haksız fiyat artışlarını engelleme sorumluluğu olduğu belirtildi.

FİYAT ARTIŞLARINA GETİRİLEN ENGEL

Bakanlık, denetimlerin ardından mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı tespit edilen ürünlerin hukuka aykırı içerikler olarak değerlendirilip, e-ticaret platformlarında erişime kapatılması için talimat verdi. Bu işlemler, tüketicilerin haksız fiyat uygulamalarına karşı korunmasına yöneliktir.

CİDDİ CEZALAR UYGULANACAK

Denetim sürecinde elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirilecektir. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere, mevzuata aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

