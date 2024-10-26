Ticaret Bakanlığı’ndan Efsane Kasım Uyarısı

TÜKETİCİLER İÇİN UYARI

Bolat, “efsane kasım indirimleri” adı altında düzenlenen kampanyalar ile ilgili olarak tüketicilere uyarılarda bulundu. Satıcıların indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra, sınırlı mal ya da hizmet söz konusu olduğunda miktarları açık ve anlaşılır şekilde belirtmesi gerektiğini ifade etti. Detaylar şu şekilde…

TİCARİ HAYATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ticari hayata uygun olmayan ve ticaret etiğine aykırı fiillerin takip edildiği vurgulandı. Efsane kasım indirimleri hakkında bilgi veren bakanlık, bu tür satış kampanyalarının Türkiye’de ve tüm dünyada yaygın bir pazarlama yöntemi olduğunu belirtti. Tüketicilerin, değişen alışveriş alışkanlıkları ile birlikte, kolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmesine imkan tanıyan mesafeli/e-ticaret alışverişlerinin bazı mağduriyetler oluşturabileceğini bildirdi. Bu nedenle, özellikle kasım ayında yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Satıcılar veya sağlayıcılar bu durumların neden olabileceği mağduriyetler dolayısıyla idari yaptırımlarla karşılaşmamak için mesafeli sözleşmelere dikkat etmelidir.

Bakanlık, aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyaları ile ilgili olarak, tüketicilerin hak kaybına uğramaları durumunda bu konuyu Reklam Kuruluna iletebileceğini belirtti. Ayrıca, mağduriyet yaşayan tüketicilerin, parasal sınırları göz önünde bulundurarak, tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvuru yapabilecekleri bildirildi.