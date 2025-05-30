Ticaret Bakanlığı’ndan Emlak Sektörüne Müdahale! Haksız Fiyat Artışları Yasak!

AÇIKLAMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti ile ilgili yönetmelik üzerinde bazı önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu değişikliklerin 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan bir açıklamada belirtiliyor. Açıklamada, emlak sektöründeki fiyat artışlarının, bu düzenlemeyi gerektiren bir sebep olduğu vurgulanıyor.

FİYAT ARTIRIMINA YASAK

Duyurulan açıklamada, internet üzerinden yayınlanan taşınmaz ilanlarıyla ilgili dikkat çeken bir kural da yer alıyor. Taşınmaz sahiplerinin, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçelere dayanmayan fiyat artırımı yapması yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin de bu tür ilanlara aracılık etmeleri düzenleme kapsamına alındı. Yapılan yeni düzenlemeyle yalnızca emlak işletmelerinin değil, aynı zamanda bu ilanlara konu olan taşınmazların maliklerine de idari yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi. Bakanlık, ilgili açıklamada “Bu tür uygulamalar sektördeki adaletsiz fiyat artışlarını önlemeyi hedefliyor” şeklinde bir ifade kullandı.