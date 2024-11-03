Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım Uyarıları Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakları Uyarısı

TÜKETİCİLERİN MAĞDUR OLMA RİSKİNE DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar için tüketicileri uyarıyor. Bakan Bolat, “Kasım ayında internet üzerinden yapılacak alışverişlerde gerçekleşecek indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağdur olmaması için Reklam Kurulumuz yakın takipte olacak” diyor. Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Bu dönem, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin arttığı bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı, bu durum karşısında tüketicileri önceden bilgilendiriyor. Açıklamada, “Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin dikkat etmesi gereken pek çok detay bulunuyor” deniliyor.

REKLAM KURULU YAKINDAN TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Reklam Kurulu, özellikle kasım ayında gerçekleştirilen “Efsane Kasım İndirimleri” ve “Şahane Cuma İndirimleri” gibi kampanyaların yakından takip edildiğini vurguluyor. “Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadesi de dikkat çekiyor.

İNDİRİM İÇİN GEÇMİŞ FİYATLARIN DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR

Yapılan indirimlerin miktarı veya oranı hesaplanırken, satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınmasının gerektiği belirtiliyor. “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir” deniliyor. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına, satıcı ve sağlayıcılara yönelik uyarılar yapılıyor.

KASIM AYINDA E-TİCARET HACMİ YÜKSELDİ

2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olduğuna dikkat çekiliyor. Açıklamalara göre, kasım ayı, e-ticaret hacminin yıllık ortalamaların yüzde 50 üzerinde seyrettiği bir dönem olmuş. “Kasım ayında e-ticaret hacmi yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu ayda işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5’ini oluşturmuştur” deniliyor. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelindeki sepet ortalaması 403 TL iken, bu rakam kasım ayında 508 TL’ye ulaşmış. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün ise 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kaydedilmiştir.