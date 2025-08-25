Gündem

Ticaret Bakanlığı Soruşturma Açtı: BAE, İtalya, Mısır

BAE, İTALYA VE MISIR İTHALATI ÜZERİNDE SORUŞTURMA

Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Mısır menşeli poliüretan suni deri ithalatına yönelik olarak alınan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İTHALATTA İNCELEME VE KARAR

Bu tebliğe göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)” ithalatı için uygulanan önlemlerin etkisinin sorgulanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplanan bilgi ve bulgular ışığında İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, bu ithalat üzerindeki önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bir soruşturma açılmasına karar verdi. Ayrıca, bu soruşturmaya yönelik usul ve esaslar da tebliğ ile belirlenmiş oldu.

