Ticaret Bakanlığı Uyardı: Hesap Bilgilerini Paylaşmayın

YASA DIŞI İŞLEMLERE KARŞI UYARI

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan yasa dışı işlemlerle ilgili olarak vatandaşları, kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda sert bir şekilde uyarıyor. Hesaplarını kullandıran bireyler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşılaşarak hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerine erişim kısıtı gibi ciddi yaptırımlarla yüzleşebiliyor. Bakanlık, kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerin güvenliği konusunda bir kez daha vatandaşları uyarıyor. Özellikle bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında üçüncü şahıslara kullandırdığı tespit edildi.

CÜRETKAR İFADELER YASAL SORUMLULUĞU KALDIRMAZ

Bakanlık açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim” gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı. Hesap sahibi bireylerin, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Açıklamada yer alan şu ifadeler dikkat çekici: “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.”

KİMLİK BİLGİLERİ HİÇBİR KOŞULDA PAYLAŞILMAMALI

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Aşağıdaki bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altı çizildi:

– IBAN numaraları

– Banka kartları

– Dijital bankacılık şifreleri

– Kimlik bilgileri

Aksi takdirde, bu bilgilerin kötü niyetli yapılar tarafından yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği belirtildi.

KOLAY PARA TEKLİFLERİNE DİKKAT EDİN

Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediği, bu tür tekliflere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, şu uyarıyı yaptı: “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır.”

Açıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ve adli para cezası alabilecekleri hatırlatıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA YETKİLİ KURUMLARA BİLDİRİM ŞART

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin kendi güvenlikleri ve toplumun huzuru için kritik önem taşıdığı kaydedildi.

KİŞİSEL FİNANSAL GÜVENLİK BİREYSEL SORUMLULUĞUN TEMELİ

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak amacıyla bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı: “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir.”