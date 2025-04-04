Dünya

Ticaret Savaşında Çin’den ABD’ye Tepki

ticaret-savasinda-cin-den-abd-ye-tepki

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karşılıklı tarifelere Çin hızlı bir yanıt verdi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’ye yönelik kapsamlı bir tarife paketi açıkladı ve 10 Nisan tarihinden itibaren ABD menşeli mallara yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

YENİ TARİFE PAKETİ HAKKINDA DETAYLAR

Bu yeni ek gümrük vergisi, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini artırabilecek bir adım olarak yorumlanıyor. Çin, bu durumun ABD ile olan ticari ilişkilerini etkileyeceği üzerinde duruyor. Ek gümrük vergilerinin, belirli ürün gruplarını kapsayacağı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Magazin

Yavuz Bingöl’ün Özgür Özel’e Mektubu

Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektupta, toplumu iyilik ve sanat ile donatmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak sorumlu bir siyasetçi olmaya davet etti.
Ekonomi

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Süre Uzadı

Geçen yıl elde edilen gelirler için yıllık beyanname verme süresi 7 Nisan Pazartesi günü tamamlanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.