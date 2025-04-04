Ticaret Savaşında Çin’den ABD’ye Tepki

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karşılıklı tarifelere Çin hızlı bir yanıt verdi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’ye yönelik kapsamlı bir tarife paketi açıkladı ve 10 Nisan tarihinden itibaren ABD menşeli mallara yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

YENİ TARİFE PAKETİ HAKKINDA DETAYLAR

Bu yeni ek gümrük vergisi, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini artırabilecek bir adım olarak yorumlanıyor. Çin, bu durumun ABD ile olan ticari ilişkilerini etkileyeceği üzerinde duruyor. Ek gümrük vergilerinin, belirli ürün gruplarını kapsayacağı ifade edildi.