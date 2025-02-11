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Ekonomi

Ticaret Ve Perakende Satışında Yıllık Yükseliş

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TİCARET SATIŞ HACMİNDE YILLIK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan bildirime göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 artış gösterdi. Bu süreçte motorlu kara taşıtları ve motosikletler için gerçekleşen toptan ve perakende ticarette satış hacmi %5,1, toptan ticaret hacmi %6,7 ve perakende ticaret hacmi ise %13,5 artış sağladı.

AYLIK ARTILAR DİKKAT ÇEKİYOR

2024 yılı Aralık ayında ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre %4,7 oranında arttı. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına yönelik satış hacmi %0,9, toptan ticaret hacmi %7,3 ve perakende ticaret hacmi ise %0,4 artış gösterdi. Bu veriler, ticaret sektöründeki büyümenin sürdüğünü ortaya koyuyor.

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