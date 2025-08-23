Ticari Araç Oto Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZA SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Bu üzücü olayda, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüleri henüz bilinmeyen 23 BC 278 plakalı otomobil, 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araçla Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk belirlemelere göre, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar, hemen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.