Time’ın Dikkat Çeken Kapak Tasarımı: Elon Musk

GÜNDEM YARATAN KAPAK TASARIMI

Amerikan Time dergisi, ikonik ve provokatif kapak tasarımlarıyla uzun yıllardır gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump’ı “Yılın Kişisi” olarak seçen dergi, bu kez yeni bir tartışma başlattı. Son sayısının kapağında Elon Musk’ı ABD başkanlık koltuğunda otururken tasvir eden Time, kamuoyunda geniş yankı buldu. Dergi, Musk’ı Beyaz Saray’daki artan etkisine gönderme yaparak “Oval Ofis’teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde” betimledi.

MUSK’IN GÜCÜ

Kapak tasarımı, Musk’ın Beyaz Saray’daki artan etkisini ve Washington’daki güç dengeleri üzerindeki rolünü ön plana çıkarıyor. Musk’ın ABD federal bürokrasisi üzerindeki etkisi, USAID gibi kurumların kapatılmasındaki rolü ve siyasi manevraları, hem destek hem de eleştiri alıyor. Derginin bu tasarımı, büyük bir dikkatle karşılanıyor ve tartışmalara yol açıyor.

TRUMP’IN ALAYCI YANITI

Kapak tasarımı, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’a da soruldu. Trump, Time’a alaycı bir şekilde, “Time dergisi hala yayında mı, iş yapıyor mu? Bunu bilmiyordum.” dedi. Ancak ardından, “Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum.” diyerek Musk’a desteğini ifade etti. Trump’ın bu sözleri, olası güç mücadelesinin önünü kesmeye çalışan bir tutum olarak yorumlandı.