More
Gündem

Timsahlar Türkiye’ye Kaçak Olarak Getirildi

timsahlar-turkiye-ye-kacak-olarak-getirildi

YASADIŞI GETİRİLEN HAYVANLAR YAKALANDI

Mısır’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan aramalar sonucunda bu hayvanlar tespit edildi.

CITES KAPSAMINDA YASAKLI HAYVANLAR

Arama sonucunda, şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde yer alan hayvanların bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemeler neticesinde, 12’si canlı ve 5’i ölü olmak üzere toplam 17 Nil timsahı ile 5’i canlı ve 5’i ölü toplam 10 Nil varanına el konuldu. Bu hayvanların Hatay’a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşıldı ve gerekli belgeleri bulunmuyordu.

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.