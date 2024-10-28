Timsahlar Türkiye’ye Kaçak Olarak Getirildi

YASADIŞI GETİRİLEN HAYVANLAR YAKALANDI

Mısır’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan aramalar sonucunda bu hayvanlar tespit edildi.

CITES KAPSAMINDA YASAKLI HAYVANLAR

Arama sonucunda, şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde yer alan hayvanların bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemeler neticesinde, 12’si canlı ve 5’i ölü olmak üzere toplam 17 Nil timsahı ile 5’i canlı ve 5’i ölü toplam 10 Nil varanına el konuldu. Bu hayvanların Hatay’a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşıldı ve gerekli belgeleri bulunmuyordu.