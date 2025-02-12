Timur Cihantimur Türkiye’ye İade Edilecek

İADE KARARI

İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ile onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, ABD’den Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi. Cihantimur ve annesi, 14 Haziran’da Boston’da gözaltına alındı ve Türkiye, 18 Haziran’da çıkarıldıkları duruşmada bu ikilinin iadesi için talepte bulundu. Boston’daki karar duruşmasında Federal Hakim Donald Cabell, Türkiye’nin talebini dikkate alarak karar verdi. Cihantimur’un avukatları, sadece yakalama kararı bulunması nedeniyle resmi bir suçlama olmadan iadesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, ABD ve Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının anne Tok’un eylemlerini kapsamadığını savundular.

HUKUKİ SÜREÇ

Hakim Cabell, karar içerisinde Timur Cihantimur’un iadenin reddedilmesi için şikayette bulunduğunu ancak ABD yargısının bu talebi reddettiğini açıkladı. Cihantimur’un, Aci’nin ölümünün kendi eylemlerinden değil, acil müdahale ekipleri ve sağlık personelinin Aci’ye zamanında yardım edememesi nedeniyle meydana geldiğini öne sürdüğünü belirtti. Mahkemede Cihantimur’un sağlık ekiplerini suçlaması üzerine, ABD’li hakim, yaralının daha etkili bir müdahale için uygun bir sağlık birimine yönlendirilmiş olabileceğini vurguladı. Cabell’e göre bu tür iddiaların Türk hukuku içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İTİRAZ VE DELİLLER

Cihantimur, Aci’ye çarpan aracı kullandığını kabul etse de, davranışının ölümün “yakın nedeni” olmadığını iddia etti. İade talebinin bir iddianame ya da resmi suçlama gerektirdiğini belirten Cihantimur, sadece sorgulama amacıyla arandığını ve suçlamada bulunulmadığını savundu. Ancak Cabell, Türkiye Ceza Kanunu’na göre, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu içeren hükümler doğrultusunda kararını açıkladı. İki ülke arasındaki anlaşmanın onu kapsamadığını savunan Cihantimur, Türkiye tarafından sunulan belgelerde ABD vatandaşı olduğuna dair bir belirtim olmadığını ileri sürdü. Ancak ABD yargısı, Cihantimur’un doğum yerinin Exeter, ABD olduğunu belgeledi.

DÜZENLEMELER VE SONUÇ

ABD hükümeti, karar tarihi itibarıyla yedi gün içerisinde bir iade tasdiknamesi ve taahhütname sunacak. Mahkeme, bu İade Belgesi ve Taahhüt Emri’nin onaylı bir kopyasını Hukuk Müşaviri Ofisi’nin dikkatine Dışişleri Bakanlığı’na iletmesini emredecek. Cihantimur, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyu nihai olarak karara bağlaması ve Türkiye hükümetine teslim edilene kadar ABD’de tutulacak.