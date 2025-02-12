Timur Cihantimur’un İadesine Mahkeme Kararı Çıktı

İADE KARARI VERİLDİ

İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok’un ABD’den Türkiye’ye iadesi kararlaştırıldı. Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran’da Boston’da gözaltına alınmış, Türkiye ise 18 Haziran’daki ilk duruşmada tutuklanan ikilinin iadesini istemişti. Boston’daki karar duruşmasında Federal Hakim Donald Cabell, Türkiye’nin talebine uygun bir karar verdi.

HUKUKİ ARGÜMANLAR VE YARGI

Cihantimur’un avukatları, müvekkilleri hakkında sadece bir yakalama kararı bulunduğunu ve resmi bir suçlama olmadığı için iadesinin gerçekleştirilemeyeceğini savundu. Ayrıca, ani bir kaçışta yardımcı olan Eylem Tok’un eylemlerinin mevcut iade anlaşmasını kapsamadığını öne sürdüler. Hakim Cabell, Cihantimur’un iadenin reddi için şikayette bulunduğunu, fakat ABD’nin bu itirazı geri çevirdiğini belirtti. Cihantimur, Aci’nin ölümünün kendi davranışlarından kaynaklanmadığını, sağlık çalışanlarının zamanında müdahale etmemesi sonucu meydana geldiğini savundu.

SAĞLIK PERSONELİNİN SUÇU MU?

Cihantimur, mahkemede kaza yerinde bulunan sağlık ekiplerini eleştirdi. Hakim Cabell, savunmanın yeterli olmadığını belirterek, sağlık ekiplerinin daha etkili müdahale için yaralıyı başka bir sağlık birimine götürmüş olabileceğini söyledi. Cihantimur, Aci’ye çarpan aracın kendisi tarafından kullanıldığını kabul etse bile, eylemin ölümün “yakın nedeni” olmadığını savundu. Bu tür iddiaların Türk mahkemesi tarafından ele alınması gerektiğini ifade eden hakim, Türkiye Ceza Kanunu’nun ilgili hükmüne atıfta bulundu.

İADE ANLAŞMASINA YANILGI İDDİASI

Cihantimur, iki ülke arasındaki iade anlaşmasının kendisini kapsam dışı bıraktığını öne sürerek, Türkiye tarafından sunulan belgelerde ABD vatandaşı olduğuna dair bir belge bulunmadığını ifade etti. Ancak, ABD yargısı bu noktada yanıldığını, iade dosyasının ilk sayfasında doğum yerinin ABD’deki Exeter olarak mention edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı SÜRECİ DEVAM ETTİRECEK

ABD hükümeti, kararın tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde bir iade tasdiknamesi ve taahhütname sunma yükümlülüğü taşırken, mahkeme bu belgelerin onaylı bir kopyasını Dışişleri Bakanlığı’na iletme talimatını verdi. Cihantimur, konunun ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından nihai bir karara bağlanmasına kadar ABD’de tutmaya devam edilecek.