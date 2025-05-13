Tınazdere’de Traktör Devrildi, Genç Öldü

TRAFAK HAZER KAZASI

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Tınazdere Mahallesi’nde, tarladan dönen Salih Demir’in kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, 22 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç sürücünün ailesi, olay yerinde gözyaşları dökerken cenazesi, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen gencin, Tınazdere Mahallesi’nin muhtarı Abdullah Demir’in oğlu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.