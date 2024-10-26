More
No menu items!
Gündem

Tıp Bölümünde Sınavsız Yerleştirme Dolandırıcılığı

tip-bolumunde-sinavsiz-yerlestirme-dolandiriciligi

İKİNCİ SINAVLA YERLEŞTİRME VAADİ

Türkiye’deki üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş imkanı vaadiyle İran’dan getirilen öğrencilerin yaklaşık 700 bin dolar dolandırıldığı bildiriliyor. Bu olayla ilgili olarak 9 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalanmış durumda.

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, sinavsız yerleşim ve geçiş sözleriyle kandırılan öğrencilerin paralarının nasıl alındığına dair detaylar araştırma konusu oldu. Yetkililer, dolandırıcılıkla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor. Bu tür dolandırıcılıklar, eğitim arayışındaki öğrencilerin mağdur olmasına yol açıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.