Tıp Bölümünde Sınavsız Yerleştirme Dolandırıcılığı

İKİNCİ SINAVLA YERLEŞTİRME VAADİ

Türkiye’deki üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş imkanı vaadiyle İran’dan getirilen öğrencilerin yaklaşık 700 bin dolar dolandırıldığı bildiriliyor. Bu olayla ilgili olarak 9 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalanmış durumda.

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, sinavsız yerleşim ve geçiş sözleriyle kandırılan öğrencilerin paralarının nasıl alındığına dair detaylar araştırma konusu oldu. Yetkililer, dolandırıcılıkla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor. Bu tür dolandırıcılıklar, eğitim arayışındaki öğrencilerin mağdur olmasına yol açıyor.