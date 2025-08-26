Tıp Tarihinde Bir İlk: Domuz Akciğeri Nakledildi

GENETİK DEĞİŞTİRİLMİŞ DOMUZ AKCİĞERİ NAKLİ

Çin’deki Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden gelen araştırmacılar, tıp tarihinde önem taşıyan bir deneye imza attı. 39 yaşındaki bir erkeğin beyin ölümü sonrasında, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğer, bu hastaya nakledildi. Bilim insanları, nakil öncesinde domuzun genetik yapısını değiştirerek, insan bağışıklık sistemini harekete geçirecek özel proteinler üretti.

BAĞIŞIKLIK REAKSİYONU VE TAKİP GÜNLERİ

Nakil sonrasında hastaya bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar uygulandı. Araştırmacılar, akciğerin işlevini ve bağışıklık sisteminin tepkisini dokuz gün boyunca izledi. Bu süre zarfında akciğerin canlı kalmayı başardığı ve organ reddi ya da enfeksiyonun meydana gelmediği bildirildi. Fakat 24 saat sonra akciğerde hasar belirtileri ortaya çıktı. Üçüncü ve altıncı günlerde de antikor aracılı reddin izleri tespit edildi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen dokuzuncu günde kısmi bir iyileşme görüldü. Deney, planlandığı şekilde dokuzuncu günde tamamlandı.

BİLİMSEL GELİŞMELERİN GELECEĞİ

Araştırmacılar, ileride daha etkili ilaçlarla domuzdan insana akciğer nakillerinin uzun süreli olarak mümkün olabileceği üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaya katılan uzmanlar, “Bu çalışma, domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösteriyor fakat reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ önemli bir engel. Klinik uygulamalara geçmeden önce daha fazla ön araştırma gerekli,” şeklinde açıklamada bulundu. Bu gelişme, kalp, böbrek ve karaciğerden sonra akciğer naklinde de türler arası organ nakli (ksenotransplantasyon) uygulamaları için umut verici bir aşama olarak değerlendiriliyor.