Tıp Tarihinde Bir İlk: Domuz Akciğeri Nakli

ÇİN’DE GERÇEKLEŞEN İLK GENETİK NAKİL

Çin’in Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir ilke imza atarak genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkek hastaya nakletti. Bilim insanları, nakil işlemi öncesinde domuzun belirli genlerini düzenleyerek, insan bağışıklık sistemini harekete geçirecek proteinleri elde etti.

BİLİMSEL TAKİP VE BAĞIŞIKLIK REAKSİYONU

Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar uygulandı. Organın işlevi ve bağışıklık sisteminin tepkisi dokuz gün boyunca dikkatle gözlemlendi. Araştırmacılar, akciğerin canlılığını ve işlevinin sürdüğünü, organ reddi veya enfeksiyon belirtilerinin olmadığını bildirdi. Ancak, 24 saat kadar sonra akciğerde hasar belirtileri ortaya çıktı; üçüncü ve altıncı günlerde ise antikor aracılı reddin izleri gözlendi. Buna rağmen dokuzuncu günde kısmi bir toparlanma gözlemlendi. Deney, belirlenen zaman dilimi içinde dokuzuncu günde tamamlandı.

GELİŞMENİN BİLİM DÜNYASINA ETKİSİ

Araştırmacılar, gelecekte daha etkili ilaçlarla domuzdan insana akciğer nakillerinin uzun vadede mümkün olabileceğini ifade etti. Çalışmaya katılan uzmanlar, “Her ne kadar bu çalışma domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösterse de reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ ciddi bir engel. Klinik uygulamaya geçmeden önce daha fazla ön çalışmaya ihtiyaç var.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bu buluş, kalp, böbrek ve karaciğerden sonra akciğer naklinde de türler arası organ naklinin (ksenotransplantasyon) geleceğine dair umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.