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TIR, 524 BİN 940 EURO’YU gizledi

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GÜMRÜK KONTROLLERİ ARTIRILIYOR

Avrupa’dan Türkiye’ye dönüş yolunda bir TIR, gümrük duvarında durduruldu. Sınır kapılarındaki kontroller, yurt dışından Türkiye’ye taşınmaya çalışılan büyük miktardaki kayıt dışı paraları açığa çıkarmaya devam ediyor. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki yoğun geçiş noktalarından biri olan Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda bu sefer rekor seviyede kaçak paraya rastlandı.

YAKALANAN KAÇAK EURO MİKTARI

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru seyahat eden bir TIR, Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda detaylı bir incelemeye alındı. Gümrük memurları, kamyonun çıkışı sırasında X-ray cihazlarıyla yapılan kontrollerde sürücü kabininde olağandışı yoğunluklar tespit etti. Fiziki arama sırasında sürücünün dinlenme yatağının şiltesi ve koltukların arka döşemelerinde çok sayıda euro banknot ele geçirildi. Toplamda 524 bin 940 euro olduğu belirlenen bu paranın beyan edilmediği anlaşıldı.

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