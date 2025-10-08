Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

KAZA YERİ VE SEBEBİ

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu üzerindeki Silifke ilçesi Atik Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilerin ışığında, M.B. yönetimindeki 31 AHV 683 plakalı tır, yağışın etkisiyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve durdu.

İKİNCİ ÇARPIŞMA VE SONUÇLARI

Aynı yönde ilerleyen M.U. idaresindeki 31 HM 388 plakalı otomobil, bariyerlere çarpan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.U., tırın sürücüsü tarafından araçtan çıkarıldı. Birkaç saniye sonra, A.G. tarafından yönetilen 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır, kazaya karışan araçlara çarptı ve otomobili altına alıp hurdaya çevirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk kazadan hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulans aracılığıyla ilçe devlet hastanesine götürüldü. Kaza sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle D-400 kara yolu yaklaşık 3 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı.