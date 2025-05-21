TIR’da Kaçak Sigara Ve Göçmen Bulundu

SUŞEHİR’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kaçakçılık ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin girişinde durdurdukları bir TIR’da detaylı bir arama yaptı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Yapılan aramada, soğuk asfalt çuvalları arasında gizlenmiş olarak 7 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. Bunun yanı sıra, TIR’da çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulundu. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, TIR’da bulunan 2 kişi gözaltına alındı.