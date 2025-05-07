TIR Garajında Park Halindeki Araç Yandı

YANGIN BEŞTEN ÖNCE BAŞLADI

Yangın, saat 17.00 sularında meydana geldi. TIR garajında park eden Recep A.’ya ait 26 NF 496 plakalı aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kısa süreli bir paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine dair incelemelere başlandı.