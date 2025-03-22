TIR Şoförü Elektrik Akımına Kapıldı: Öldü

Olayın Gelişimi

Sürücü Orhan Kalman, Karaçam Mahallesi’nde, 10 AEB 47 plakalı çekici tıra yüklenen gübrenin üstünü brandayla örtmek istedi. Bu esnada dorsenin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas eden Kalman yaralandı.

Acil Müdahale Süreci

Yaralı durumu fark eden vatandaşlar, hemen ambulans çağırdı. Kalman, gelen ambulansla hızlı bir şekilde Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kalman kurtarılamadı.