Tiran’da Zirveye Farklı Liderler Katıldı

ZİRVENİN YERİ VE GÜNDEMİ

Avrupa Siyasi Topluluğunun 6’ncı zirvesi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da başladı. Zirve, Avrupa Birliği ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceği konularını ele almak amacıyla toplandı.

KATILIMCILAR VE TEMSİLCİLER

Tiran’daki İskender Bey Meydanı’nda gerçekleşen zirveye, AB’ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Ayrıca, aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova’nın liderleri de toplantıda yer alıyor. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Zirvede İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino’nun liderleri de mevcut.

İLGİ ÇEKEN ANLAR

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması, toplantı sırasında gülüşmelere neden oldu.