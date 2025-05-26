tirilye-sahili-nde-erkek-cesedi-bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İLK BELİRTİLER

Bugün saat 16.00 sularında Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi’nde denizde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.

ŞAHIS DİĞERLERİNDEN FARKLI

Yapılan ilk inceleme neticesinde yaşamını yitiren kişinin 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi. Alper’in daha önce kayıp başvurusu yapılmadığı öğrenildi.

RESMİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonrasında, Mehmet Alper’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.