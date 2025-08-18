Tivibu, “Spinners”ı İzleyicilere Sunuyor

YENİ DİZİ SPINNERS TIVIBU’DA

Son zamanlarda “Kod Adı: Paris”, “The Pact”, “Sherlock” ve “Kızı” gibi başarılı yapımları dizi seçkisine ekleyen Tivibu, dikkat çeken yapımlarından biri olan “Spinners”ı izleyicilere sunuyor. Sinema ve Süper Paket aboneleri, izlenme rekorları kıran yerli ve yabancı dizilere ulaşabiliyor. Tivibu, yeni dizileri ekrana taşımaya kesintisiz devam ediyor.

DİZİNİN KONUSU VE TEMASI

Cape Town’ın kenar mahallelerinde geçen hikâye, gençlerin yasa dışı otomobil kültürüne olan ilgisini merkeze alıyor. Dizi, 17 yaşındaki ana karakter Ethan’ın yaşadığı zorluklar ve yeni bir yol arayışı etrafında şekilleniyor. Ethan, annesinin kaybının ardından kardeşine bakmak zorunda kalıyor ve yasa dışı yarışların tehlikeli atmosferinde hayatta kalmaya çalışıyor. “Spinners”, özellikle Güney Afrika sokak kültürünü ve gençlerin hayatta kalma mücadelesini toplumsal ve bireysel boyutlarıyla ele alıyor.

ALT YAZI VE DUBLAJ İLE İZLENEBILIR

Bir sezon ve sekiz bölümden oluşan bu mini dizi, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.