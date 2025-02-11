Tiyatro Krizinde Azra Mağduriyet İddiası

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE DEVAM EDİLEMİYOR

Azra Akın, sağlık problemi nedeniyle “Kaktüs Çiçeği” adlı tiyatro oyununa katılamıyor. Yönetmen Kemal Başar, oyuncunun telefonlara cevap vermediğini belirterek, bu sebeple yollarını ayırdıklarını açıkladı.

MENAJERDEN AÇIKLAMA

Akın’ın menajeri, “Azra talihsiz bir kaza geçirdi. Raporu var. Sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Disiplinsiz bir oyuncu değil” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama, oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.