Tmsf, Bellona’yı Bayilere Satmıştır

BELLONA MOBİLYA SATIŞI TAMAMLANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin önde gelen mobilya markası Bellona Mobilya’yı 8,1 milyar TL’ye satma işlemini gerçekleştirdi. 6 Nisan 2025’te başlayan ve 6 Mayıs 2025’te tamamlanan ihalede, 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Bellona, bayilerin ortaklaşa kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. TMSF, satış işleminin Rekabet Kurumu onayı sonrasında nihayete ereceğini bildirdi. Şimdi ise sırada İstikbal Mobilya’nın satışı yer alıyor.

HALK HİSSENİ ELDE ETTİ

Bellona Mobilya’nın %100 Hazine hissesi, 6 Mayıs 2025 tarihinde TMSF’nin İstanbul Esentepe binasında düzenlenen ihalede 8,1 milyar TL’ye alıcı buldu. İhale, Bellona bayilerinin kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kazanıldı. İhalede, kapalı teklif ve açık artırma yöntemi kullanılarak, 7 milyar TL olan muhammen bedelin 1,1 milyar TL üzerinde bir teklif verildi. TMSF, “Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır” ifadesini kullandı.