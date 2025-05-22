Ekonomi

TMSF, HES Kablo’yu 22 Milyar Lira Satıyor

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TMSF HES KABLO’YU SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine’ye ait olan HES Hacılar Elektrik AŞ’yi (HES Kablo) 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, HES Kablo’nun tamamının yanı sıra Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Çelik Halat) Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ’deki yüzde 25 ve Hazine’deki yüzde 2,49’luk payın toplamda yüzde 27,49’luk kısmı da satışa sunulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılacağı bu ihaleye teklif verme süresi 30 Haziran olarak belirlendi. İhalenin muhammen bedeli 22 milyar lira olarak konulmuş olup, ihaleye dair süreç, 1 Temmuz tarihinde saat 10.00’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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