TMSF, Naksan Grubu’ndan 26 araç satıyor

Naksan Grubu Araçlarının Satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ’ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ’ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti’ye ait 1 adet olmak üzere toplamda 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 9,3 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İhale Tarihi ve Teminat Detayları

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bu ihale 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyenlerin 933 bin TL teminat sunması gerekiyor. Araçların binek, SUV ve ticari segmentlerde yer aldığı, bazı modellerin ise lüks sınıfta bulunduğu belirtiliyor. Tüm araçlar tek bir iktisadi bütünlük halinde ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.

İhaleye Katılım Süreci

İhaleye katılmak isteyen kişilerin muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırmaları gerekiyor. Katılımcıların tekliflerini, şartnamede belirtilen son tarihe kadar teslim etmeleri şart. TMSF, daha önce Naksan Holding’in ana şirketi olan Naksan Plastik’in hisselerini de satışa çıkarmıştı. 2022 yılındaki ihale sürecinde, 1,245 milyar TL olarak belirlenen ilk teklifin yetersiz bulunmasının ardından, bedel pazarlıkla 1,476 milyar TL’ye kadar yükselmişti. Bu satışta şirketin tüm yükümlülükleri, çalışan hakları ve alacakları da yeni sahibine devredilmişti.