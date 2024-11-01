“TOGG, Elektrikli Araç Pazarında Liderliğe Yükseldi”

TOGG’UN BAŞARILI SATIŞ PERFORMANSI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği satışlarla elektrikli araç pazarında büyük bir başarı elde etti. Paylaşılan verilere göre, satışların her 3 elektrikli otomobilden 1’i TOGG markasına ait oldu. Bu sonuçla TOGG, sektördeki önemli bir rakip olan BMW’yi geride bırakarak pazar liderliğine yükseldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’nin otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 849 bin 892 olarak gerçekleşti. TOGG’un satışları ile ilgili diğer detaylar aşağıda yer aldı.

Elektrikli Araç Pazarındaki Yükseliş

Türkiye elektrikli otomobil pazarında TOGG, yılın 9 aylık döneminde 17 bin 49 adet satış gerçekleştirerek yüzde 29 pazar payına ulaşarak marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda, “tam elektrikli” otomobil satışlarında bu yılın ilk 9 ayında yüzde 56 artışla toplamda 60 bin 838 adede ulaştı. Ocak-eylül döneminde TOGG, pazar liderliğini koruyarak 17 bin 49 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 22 adet fark atma başarısını gösterdi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9’dan yüzde 9’a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,8’den 16,3’e çıktı.

Pazarın Genel Görünümü

Otomobil satışları, ilgili dönemde yüzde 1,3 artışla 675 bin 273 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,4 azalışla 174 bin 619 oldu. “Tam elektrikli”, “uzatılmış menzil elektrikli” ve “hibrit” araçlar grubunda toplam pazarın yüzde 25,3’ü elektrikli motor olan araçlardan oluştu. TOGG’un elektrikli otomobil pazarındaki payı, söz konusu dönemde yüzde 29 olarak belirlendi, bu da satılan elektrikli otomobillerin yaklaşık her 3’ünden birinin TOGG markasına ait olduğunu gösteriyor.

Rakiplerle Karşılaştırma

Elektrikli otomobil pazarında, ocak-eylül dönemi satışlarında TOGG’un ardından 7 bin 27 adetle Tesla ve 5 bin 651 adetle BMW yer aldı. Bu veriler, sektörün önemli oyuncularını geride bırakan TOGG için büyük bir başarı anlamına geliyor. Eylül ayı verilerine göre, 9 bin 548 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında markalara göre sıralama da dikkat çekici.