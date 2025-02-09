Togg, Elektrikli Araç Satışlarında Öne Çıktı

PAZAR DURUMU VE DÜŞÜŞ ORANI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 düşerek 68 bin 654 adet olarak kaydediliyor. Ancak, elektrikli araç satışları bu düşüşe rağmen yükselişini sürdürüyor. Tam elektrikli otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 56,7 artışla 6 bin 225 adede ulaştı. Elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki oranı ise %6,2’den %11,1’e çıkıyor.

TOGG’UN LİDERLİĞİ

Ocak ayında 1570 satış gerçekleştiren Togg, en çok tercih edilen elektrikli otomobil unvanını alıyor. Elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 25’e ulaşırken, her dört elektrikli araçtan biri Togg markasını taşıyor. Togg’un en yakın rakibi olan BYD ile arasındaki fark dikkat çekici derecede büyüyor; Togg, BYD’ye 555 araç fark atarak liderliğini sağlamlaştırıyor.

MARKA VE MODEL DAĞILIMI

Türkiye’de elektrikli araç satışlarında marka bazında değerlendirildiğinde, Togg’un ardından BYD, Mercedes-Benz, KG Mobility ve BMW öne çıkıyor. Tesla ise Türkiye’de Model Y siparişlerini durdurduğundan dolayı ocak ayında satış gerçekleştirmiyor. Şirketin, yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapattığı satış kanallarının yakın zamanda yeniden faaliyete geçeceği bildiriliyor. Model bazında incelendiğinde, Togg T10X açık ara farkla ilk sırada konumlanıyor.