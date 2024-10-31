TOGG Silecek Sorunu Çözüldü, Kullanıcılar Sevindi

TOGG’DA SİLECEK SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, satışa çıkalı yaklaşık 1.5 sene oldu. Bu süre zarfında TOGG kullanıcılarının en fazla şikayet ettiği konulardan biri sileceklerdi. Normal koşullarda sileceklerin işleyişinde bir problem yoktu. Yağmur yağdığında ya da manuel olarak etkinleştirildiğinde silecekler sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Ancak cama su püskürtüldüğünde sileceklerin çalışma düzeninde bir aksaklık yaşanıyordu.

YENİ GÜNCELLEME İLE SORUN ORTADAN KALKTI

Suyun cama püskürtülmesiyla silecekler, genellikle önce su kanallarından cama doğru suyu bırakıp, ardından çalışmaya başlaması bekleniyor. Fakat TOGG’larda bu süreçte bir farklılık bulunuyordu. Su püskürtmek istendiğinde, önce silecekler çalışıyor, ardından su gönderiliyordu. Bu da sileceklerin ilk hareketinde kuru cam üzerinde zedelenmesine neden oluyordu. Bu durum kullanıcılar arasında bazı rahatsızlıklar yaratmıştı. Neyse ki yapılan yeni güncelleme ile bu silecekle ilgili sorun giderildi. Artık TOGG modellerinde, su haznesinden önce su püskürtülüyor, sonrasında silecekler devreye giriyor. Bu, kullanıcıların beklediği bir gelişmeydi.

BEKLENEN YENİ TOGG MODELİ T10F

Şu anda TOGG’da başka yazılımsal bir sorun bulunmuyor. Önceki ufak sorunlar son güncellemelerle çözümlendi. Kullanıcılar artık daha sorunlu bir deneyim yaşamıyor. Şimdi gözler, büyük bir merakla yeni TOGG modeli T10F üzerinde.