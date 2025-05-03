Ekonomi

Togg T10F Tanıtıldı: Özellikler Belli Oldu

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TÜRKİYE’NİN YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TANITILDI

Türkiye’nin kendi elektrikli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X’in ardından, merakla beklenen sedan modeli T10F’i kamuoyuyla paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Togg standında sergilenen T10F, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük bir ilgiyle karşılandı. Sedan modelin, Togg’un Avrupa pazarına girişi konusunda önemli bir görevi olacağı ifade ediliyor.

Togg T10F’in ne zaman yollarda olacağı konusunda bilgiler netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F’in yaz aylarında yollarda olacağını duyurdu. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da yeni modelin otomotiv sektöründe fark yaratacağını belirtti.

Togg T10F, tıpkı T10X gibi kullanıcı odaklı bir tasarıma sahip. Akıllı yaşam çözümleri sunan, sürekli internet bağlantılı ve uzaktan güncellemelerle her zaman güncel kalacak bir akıllı cihaz olarak konumlandırılıyor. Araç, pazara üç farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle sunulacak. Togg’un T10F’in, T10X’ten sonra marka adına global pazardaki iddiasını artırması bekleniyor.

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