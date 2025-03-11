TOGG T10F Tesla’ya Rakip Olacak Mı?

YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN YENİ NESİL MODELİ GELİYOR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, kısa süre içinde yeni nesil modeli TOGG T10F ile yollarda yer alacak. TOGG T10F, büyük bir sorun yaşanmadığı takdirde bu yılın ikinci yarısında satışa sunulmuş olacak.

FİYAT BEKLENTİLERİ VE HEDEFLER

Gelelim en çok merak edilen noktaya: TOGG T10F fiyatı, T10X kadar etkileyici olabilecek mi? Şu ana kadar bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Ancak, hükümete yakın kaynaklar, TOGG T10F fiyatı hakkında iddialı yorumlar yapmaya başladı. TOGG T10F’in birincil hedefinin, elektrikli SUV segmentinde lider konumda bulunan Tesla Model Y’nin tahtını almak olduğu belirtiliyor. Şu an itibarıyla sedan elektrikli otomobil pazarında birinci sırada Tesla Model Y bulunuyor.