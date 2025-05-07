Togg T10X, 1.440.000 TL dev fırsat!

YÜKSEK ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARI ALTINDA ARAÇ ALIMI ZORLAŞIYOR

Türkiye’de araç almak, yüksek enflasyon, ÖTV, KDV ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok kişi için hedef olabiliyor. Ancak Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Mayıs 2025 kampanyası ile TOGG T10X, 1.440.000 TL’lik başlangıç fiyatı ve 48 ay vadeli kredi seçeneği ile önemli bir fırsat sunuyor. Bu tarihi teklifin detaylarına göz atalım.

TOGG T10X’İN ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

TOGG T10X, sadece uygun fiyatıyla değil, yüksek teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin yerli gururu, etkileyici özellikleriyle rakiplerine fark atıyor. T10X, güçle dolup taşıyor. 60 kW’lık motoru sayesinde 218 beygir gücü üretebiliyor ve 350 Nm tork sağlıyor. 0’dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 7,8 saniye sürüyor. 523 km menzil sunan T10X, 100 km’de yalnızca 16,9 kWh enerji tüketiyor.

İNTERAKTİF DENEYİM SUNAN TEKNOLOJİ

Kokpit tasarımı bir uzay gemisini andıran 29 inçlik dev multimedya ekranı, OTA güncellemeleri ile “Bu teknoloji, başka hiçbir yerde yok” dedirtiyor. Pratik ve şık bir yapıya sahip olan TOGG T10X, ayrıca 441 litre bagaj hacmi ile de kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.